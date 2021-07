Violento temporale su Torino: la grandine sta imbiancando la cittÃ 

Come ampiamente previsto il nord Italia sta facendo i conti con una severa ondata di maltempo, determinata da una forte perturbazione atlantica carica di aria fresca e instabile. I temporali hanno già colpito duramente la Lombardia poche ore fa, mentre in questi minuti stanno imperversando su Torino e gran parte del Piemonte occidentale.

Sul capoluogo piemontese è in atto una violenta grandinata con chicchi molto grandi, addirittura fino a 6 cm di diametro, che stanno causando numerosi danni. L'intensità della grandinata è talmente sostenuta che sta creando un discreto strato di ghiaccio al suolo.