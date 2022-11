Violento temporale su Lamezia Terme: venti tempestosi provocano numerosi danni

Ancora disagi e danni all'estremo Sud per il maltempo. Una intensa linea temporalesca sta attraversando la Calabria, portando piogge anche a carattere di nubifragio, venti forti e fulmini.

Attorno a mezzogiorno un violento temporale ha colpito in pieno la città di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Dalle prime testimonianze risultano molti danni, causati soprattutto dalle raffiche di vento, superiori ai 70-80 km/h. Decine di alberi e piante sono stati divelti.

Volate vie anche alcune lamiere e coperture di edifici. Il crollo di una copertura di un`abitazione ha causato diversi danni in una palazzina in via Vittorio Veneto. Il tetto divelto è poi precipitato sulla sede stradale andando a finire anche sulle auto parcheggiate. Paura tra gli abitanti della zona, ma per fortuna non dovrebbero esserci feriti.