Violenti temporali in Campania: un'alluvione lampo colpisce Monteforte Irpino

Forti temporali si sono abbattuti come previsto nelle aree interne del centro-sud nel corso del pomeriggio.

Una delle regioni più colpite è la Campania, dove intensi e persistenti temporali hanno colpito gran parte delle aree interne della regione. Un pesante nubifragio si è abbattuto in Irpinia, causando purtroppo un'alluvione lampo nella località di Monteforte Irpino.

La furia dell'acqua ha trascinato a valle fango e detriti e le strade del paese si sono trasformate in fiumi in piena che hanno travolto e trascinato via diverse automobili e oggetti vari. Il sindaco Costantino Giordano ha emanato un'allerta chiedendo ai suoi concittadino di non uscire di casa. "La situazione è estremamente delicata in tutta la parte alta di Monteforte" - ha scritto il sindaco in un post su Facebook.

Sulla zona continua a piovere anche se con minore intensità rispetto al primo pomeriggio quando si è verificato il nubifragio. Invece un forte temporale sta colpendo negli ultimi minuti la penisola sorrentina, causando anche qui allagamenti e disagi.