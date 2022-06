Violenti temporali fra Piemonte e Lombardia: grandinata devastante nel novarese

Come nelle attese un fronte temporalesco sta impattando sulle regioni settentrionali portando fenomeni intensi in queste ore su Piemonte settentrionale e la Lombardia nord-occidentale.

Fra le zone più colpite dal maltempo risultano al momento le province di Novara, Vercelli (in Piemonte) e Varese, Como, Lecco (in Lombardia), con precipitazioni a carattere di nubifragio, grandinate diffuse e forti raffiche di vento.

Nel basso novarese un temporale particolarmente violento (a supercella) ha originato purtroppo una grandinata devastante, con chicchi di grandine grossi anche 5-6 centimetri. La grandinata ha arrecato danni a vegetazione, coltivazioni locali e probabilmente anche automobili. Le foto che vi mostriamo giungono in particolare dalla località di Casalino.

Il temporale, mentre vi scriviamo, prosegue la sua corsa verso est e colpirà Bergamasca e Bresciano.