Violenta grandinata nelle Marche: strade sommerse di ghiaccio a Montegiorgio

La forte perturbazione giunta ieri in Italia ha causato notevoli disagi sulle zone del centro Italia e soprattutto nelle Marche. Qui i temporali si sono rivelati molto incisivi: oltre ad acquazzoni e nubifragi si sono verificate anche intense grandinate purtroppo dannose per le campagne e la vegetazione.

Nel corso della notte un improvviso temporale si è sviluppato nel fermano: la cella temporalesca ha scatenato una vera e propria tempesta di grandine su Montegiorgio, riuscendo addirittura ad accumulare uno strato bianco di ghiaccio sul centro abitato. Sulle strade si sono registrati accumuli di ghiaccio di alcuni centimetri, ma fortunatamente la dimensione dei chicchi non è stata estrema.



Nei punti di avvallamento la grandine si è accumulata fino a 15-20 cm creando disagi alla circolazione.

Ora la perturbazione colpirà fortemente il sud Italia, dove ci aspettiamo nuovi temporali .