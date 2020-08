Ultim'ora: tornado nel ferrarese, al confine fra Emilia Romagna e Veneto

Il calo della pressione in atto sul Nord Italia e l'infiltrazione di correnti più fresche atlantiche stanno dando vita a condizioni di instabilità con piogge e temporali sparsi.

Poco fa una cella temporalesca ha originato una tromba d'aria (o tornado) nella zona di confine fra Emilia Romagna e Veneto.

Il fenomeno si è verificato attorno alle 14 ed ha interessato la zona di Mesola, nella provincia di Ferrara. Il vortice, ripreso molto da vicino in questa impressionante immagine, ha percorso un'area di campagna e per tanto non dovrebbero esserci fortunatamente danni a cose o persone:

Cerchiata la cella temporalesca che ha originato il tornado (da appurare la natura ma probabile si sia trattato di un vortice non mesociclonico).

Nelle prossime ore potremo eventualmente fornirvi ulteriori dettagli.