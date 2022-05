Ultim'ora: maltempo in Veneto, grossa grandinata nel trevigiano

Forti temporali di calore stanno colpendo in queste ore il Veneto, in particolare le aree montuose e pedemontane della regione.

Piogge intense, grandinate, raffiche di vento e molti fulmini stanno interessando soprattutto le province di Belluno, Vicenza e Treviso.



Una pesante grandinata si è verificata purtroppo nel trevigiano poco fa. In località Cornuda e zone limitrofe la grandine ha raggiunto dimensioni importanti, anche 3-4 centimetri, provocando dei danni.

L'esteso fronte temporalesco tende a muoversi lentamente verso sud-est e nelle prossime ore (in serata) è previsto coinvolgere anche il Veneto meridionale, dunque la costa veneta.