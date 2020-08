Ultim'ora: devastante grandinata nelle Marche, fra Ancona, Agugliano, Jesi

Come previsto oggi il maltempo sta colpendo in maniera marcata anche il Centro Italia, con nubifragi e grandinate.

Una violenta cella temporalesca (probabile supercella) ha colpito all'ora di pranzo l'area dell'anconetano, nelle Marche, causando purtroppo molti danni per via della grandine di grossa taglia.

Chicchi fino a 4-6 centimetri di grandezza, precipitati violentemente al suolo, hanno distrutto campi coltivati, danneggiato automobili rompendo perfino i parabrezza, causato danni anche a diverse abitazioni, terrazzi e giardini esposti.

Il fenomeno ha colpito in particolare l'area compresa fra Ancona, Agugliano, Jesi, da dove arrivano numerose testimonianze in questi minuti. Danni e disagi anche per le forti raffiche di vento.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.