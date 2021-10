Temperature in crollo al centro-sud, forte nevicata a Campitello Matese

L'arrivo di un nuovo impulso freddo dai Balcani ha causato un ulteriore calo delle temperature su gran parte del centro-sud ed ovviamente un nuovo diffuso guasto del tempo descritto in questo articolo.

È una domenica fredda e piovosa su tante località del centro-sud, soprattutto su Puglia, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Abruzzo. Le temperature sono letteralmente crollate, se paragonate a quelle rilevate appena due settimane fa (quando ancora vivevamo giornate estive): 13°C a Bari, 10°C a Napoli, 11°C a Pescara, 12°C a Foggia, 14°C a Cosenza, 7°C a Campobasso. Insomma è una giornata più invernale che autunnale e lo dimostrano anche le immagini stupende che arrivano dall'Appennino, dove è arrivata la prima neve della stagione! Nella foto sopra vi mostriamo Campitello Matese.

Il crollo delle temperature ha favorito il ritorno della neve oltre i 1400 metri tra Abruzzo, Molise e Campania settentrionale. Nevica a Roccaraso con una temperatura vicina allo zero, mentre nevica con appena 1°C a Campitello Matese, in Molise. Nella località molisana nevica da un paio d'ore e l'intero paesaggio si è tinto di bianco.