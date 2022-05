Spaventosa grandinata nel vicentino: si spala la grandine a Solagna

Intensi temporali hanno colpito nella serata di ieri il Trentino e il Veneto, come vi abbiamo documentato in questo articolo.

Una delle zone più colpite del Veneto è stato il vicentino, dove si sono abbattute piogge a carattere di nubifragio, grandinate e tanti fulmini.

Pioggia e tanta grandine hanno colpito in particolare Valbrenta e Bassanese. In poco tempo sono caduti oltre 50 millimetri di pioggia, con conseguenti allagamenti di strade, garage, scantinati.

I centri più colpiti sono stati Mussolente e Solagna, ma disagi sono stati segnalati anche a Rosà, Galliera, San Zenone, Tezze sul Brenta e Castione.

Impressionante la grandinata abbattutasi a Solagna: come vediamo da queste immagini enormi cumuli di grandine si sono accumulati al suolo, rendendo difficile o del tutto impossibile la circolazione stradale. Intervenuti uomini e mezzi per liberare diverse strade.