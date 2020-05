Scirocco tempestoso a Bari: vola una tegola di amianto, si teme una vittima

Una vera e propria tempesta di scirocco si sta abbattendo su Bari e provincia in questi minuti: le raffiche di vento localmente stanno superando i 90/100 km/h, capaci di causare danni ingenti e la caduta di rami e alberi.

Giunge inoltre notizia della caduta di una grossa tegola in amianto in Via Crispi a Bari, nelle vicinanze del Ponte Adriatico: la tegola avrebbe colpito due persone per strada e secondo le prime informazioni giunte dal luogo ci sarebbero una vittima e un ferito.

Sul posto sono giunti i soccorsi e la Polizia, la quale ha provveduto a vietare l'accesso all'ultimo tratto di strada di via Crispi.

Le raffiche di vento continueranno a sferzare la Puglia centro-meridionale per tutta la giornata, raggiungendo l'apice dell'intensità nel corso del pomeriggio. Pertanto invitiamo a prestare la massima attenzione e a limitare gli spostamenti.