Nubifragio e danni su Genova, maestosa tromba marina in piena notte

La nuova perturbazione ampiamente annunciata nei giorni scorsi ha raggiunto il nord Italia con fenomeni a tratti molto forti e anche dannosi, specie su Liguria, Piemonte e Lombardia. Un temporale di forte entità si è abbattuto nella notte sulla città di Genova e sulle località più interne della provincia, dando luogo a vistosi danni e disagi.

Fortunatamente non ci sono feriti o vittime, ma il passaggio del temporale è stato particolarmente violento e turbolento considerando i danni provocati. I venti tempestosi hanno abbattuto molti alberi, mentre la grandine ha causato danni non solo alla vegetazione ma anche a diverse auto. Il tutto è avvenuto in piena notte, grossomodo tra le 2 e le 4.

Uno scatto incredibile di Gianluca Gazzo (foto in alto) mostra anche la presenza di una maestosa tromba marina legata al temporale: il vortice nato in mare si è diretto sulla costa tra Voltri e Prà, scatenando fortissimi venti. Purtroppo giungono segnalazioni di danni, in particolare da un capannone il cui tetto pare sia stato spazzato via.

Vigili del fuoco a lavoro - Sono numerose gli interventi dei Vigili del Fuoco in provincia: tra i casi più urgenti vi sono la caduta di un albero in corso Torino a Genova e un altro a Traso basso lungo la strada che porta a Bargagli. Allagamenti a causa della forte pioggia anche in corso Italia all'altezza di San Giuliano.

Meteo prossime ore - Fortunatamente il temporale si è spostato verso est, lasciando Genova sotto un momentaneo miglioramento ma anche le restanti ore del mattino sono nuovamente a rischio. I fenomeni insistono comunque poco a est del capoluogo, in particolare tra Recco e Rapallo dove è necessaria prudenza. Solo dal tardo pomeriggio i fenomeni cesseranno ovunque.