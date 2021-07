Nubifragi in Piemonte: esonda fiume Toce nel verbano, frane e smottamenti

Si iniziano a contare i danni della forte ondata di maltempo in azione sul Centro-Nord Italia. Un intenso nubifragio si sta abbattendo da ore sull'alto Piemonte, nel verbano, arrecando criticità in diversi punti della provincia.

Particolarmente colpita la zona della valle Antigorio, insieme alla Val Formazza. Poco fa il fiume Toce è esondato a Crodo, con estesi allagamenti nelle frazioni di Verampio e Cantoni. Allagata anche la centrale idroelettrica ed evacuate anche un paio di famiglie.

A Formazza una frana ha invaso la statale a Foppiano (prima della galleria delle Casse) e così la circolazione è bloccata. Sul posto stanno intervenendo vigili del fuoco e personale di Anas per liberare la strada.

Le piogge intense stanno provocando diversi smottamenti, frane e allagamenti soprattutto nell'area centro-orientale della provincia.