Maltempo sulle Alpi: tormenta di neve sulla Marmolada

Mentre gran parte dello Stivale sta vivendo una delle più intense ondate di caldo degli ultimi anni, in maniera particolare il sud, sull'arco alpino le cose vanno un tantino diversamente. Se in Puglia, Calabria e Sicilia si superano i 40°C, sull'arco alpino, in alta quota, freddo e instabilità sono ancora protagonisti.

L'arco alpino si trova fortunatamente sul margine di questa forte ondata di caldo e di conseguenza subisce gli effetti dell'aria più fresca proveniente dall'Atlantico, sempre carica di acquazzoni e temporali.

Un forte temporale ha colpito la Marmolada oggi pomeriggio, sulle Dolomiti: oltre i 3000 metri di altitudine si è scatenata una forte tormenta di neve con fulmini, capace di mettere in difficoltà chi a quelle quote ci lavora.

La foto di Carlo Budel, proveniente da Punta Penia a circa 3300 metri di altitudine sulla Marmolada, mostra la tormenta di neve scatenatasi oggi pomeriggio.