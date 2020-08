Maltempo in Liguria: serie di trombe marine davanti a Genova

Un forte temporale auto-rigenerante si è formato sulla Liguria centrale e sta colpendo l'area di Genova con forti rovesci di pioggia, fulminazioni frequenti e raffiche di vento. Primi allagamenti e disagi si registrano in alcuni punti della provincia.

Il sistema temporalesco, che si rigenera nel mare antistante il tratto costiero centrale della Liguria, ha dato vita ad alcune trombe marine. Una particolarmente vistosa ha interessato le acque a largo del capoluogo, in direzione di Pegli.

Al momento non si registrano danni a cose o persone.