Maltempo: disastro sul Lago di Garda, pesanti danni in Trentino

Un intenso temporale ha colpito nel pomeriggio di oggi l'area del Lago di Garda, come vi abbiamo documentato già in un .

Il temporale (a carattere di supercella) si è sviluppato fra mantovano, bresciano e veronese, dove ha provocato pesanti grandinate, ed ha poi proseguito la sua corsa verso nord, risalendo tutto il Lago di Garda. Non è stata risparmiata dunque l'area trentina del Lago di Garda.

Ad essere particolarmente colpite le zone della valle dei Laghi e dell'alto Garda, dove sono stati registrati numerosi danni in seguito al passaggio del temporale. Raffiche di vento violente, a tratti prossime o superiori ai 100 km/h, hanno sradicato alberi, abbattuto pali, danneggiato infrastrutture elettriche e numerosi tetti di abitazioni. Grande lavoro per i vigili del fuoco e la Protezione Civile.