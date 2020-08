Forte maltempo in Piemonte: colata di fango su strada, coinvolte alcune automobili nel verbano

Prime criticità sul Nord Italia e nello specifico in Piemonte, dove forti precipitazioni si sono abbattute nelle ultime ore sui settori centro-settentrionali della regione.

Situazione difficile ad Oggebbio, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, sulle sponde del Lago Maggiore, dove in seguito alle forti piogge una colata di fango e detriti è piombata sulla strada statale 34. Il tratto viario è stato chiuso.

La frana si sarebbe staccata dalla strada che porta alla frazione Barbè. Come si vede dalle immagini sono state coinvolte anche alcune automobili, ma fortunatamente non ci sarebbero feriti.