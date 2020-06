Devastanti grandinate colpiscono la Lombardia, Bergamasca in ginocchio

Forti temporali, come nelle attese, si sono sviluppati nel corso del pomeriggio sui settori alpini e prealpini colpendo soprattutto la Lombardia.

Un sistema temporalesco esteso e molto intenso ha colpito l'area settentrionale della regione, in particolare fra le province di Lecco, Brescia e Bergamo.

E' la bergamasca la zona più colpita, da cui arrivano le immagini più impressionanti: distese e cumuli di grandine con mezzi bloccati nel ghiaccio, gente costretta a spalare. Danni sicuramente pesanti all'agricoltura.



Fra i comuni più colpiti ci sono quelli della Valle Seriana, tra cui Alzano e Nembro, già piegati nei mesi scorsi dall`emergenza coronavirus. A Nembro l`acqua in strada ha bloccato le auto, con lunghe code e ingorghi, che si sono verificati su tutte le strade della Valle Seriana. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, ancora al lavoro insieme a volontari. Molti i disagi anche per alberi e cartelli divelti dal vento.

Alzano

Localmente la grandine ha raggiunto anche dimensioni ragguardevoli, con chicchi anche larghi 4-6 centimetri. Nel lecchese, in alcune zone dell`hinterland, in particolare tra Civate e Valmadrera, si sono registrati danni a diversi veicoli per le dimensioni della grandinata.



Pioggia, vento forte e grandine (seppur meno intensa rispetto ad altre zone) hanno colpito nella serata anche Milano.