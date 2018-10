METEO WEEK-END: tutte le ultimissime

Il secondo fine settimana di ottobre non presenterà punte di maltempo importanti, anche se non sarà un monologo di sole e bel tempo come durante i week-end del mese scorso.

Anche il quadro termico sarà complessivamente accettabile, se non esuberante su alcune zone del Bel Paese.

La prima mappa è una nefoanalisi (ovvero della nuvolosità) prevista per il primo pomeriggio di sabato 13 ottobre.

Si nota un tempo nel complesso soleggiato sulla maggior parte della nostra Penisola; nubi sparse saranno presenti al nord, specie al nord-ovest, ma con basso rischio di pioggia.

Più rilevante il corpo nuvoloso posto in prossimità dello Stretto di Sicilia; al suo interno saranno presenti rovesci e temporali che potrebbero lambire la Sicilia occidentale e la Sardegna meridionale.

Passiamo alle prime ore del pomeriggio di domenica 14 ottobre (seconda mappa).

Qualche pioggia si farà vedere sul settore di nord-ovest, specie sulla Liguria e le zone alpine. Si tratterà comunque di precipitazioni poco consistenti e di breve durata. Nubi sparse saranno presenti anche sul nord-est, ma senza precipitazioni.

Sulle regioni centrali e gran parte del meridione peninsulare sarà invece una bella domenica soleggiata, con temperature anche esuberanti per il periodo.

Un ostinato corpo nuvoloso con rovesci e temporali al suo interno insisterà invece tra la Sardegna meridionale e la Sicilia occidentale, ma con basso rischio di avanzamento verso questi due lembi di terra.

