Meteo fine settimana: FREDDO e VENTOSO su molte zone d'Italia, NEVE al sud: tutti i DETTAGLI

Ci siamo! Ancora 12-18 ore poi si entrerà nel vivo dell'ondata di freddo che da giorni stiamo seguendo su carte e modelli.

Colpirà soprattutto le regioni meridionali e il medio Adriatico, dove potrebbe nevicare fino in pianura o a livello del mare. Le regioni settentrionali e il Tirreno si troveranno ai margini di questo evento, anche se avranno lo stesso un calo delle temperature.

La prima mappa riassume a grandi linee il tempo previsto in Italia per la giornata di sabato 23 febbraio.

Partendo dalle regioni settentrionali, avremo un rientro di correnti orientali in Valpadana che oltre a far calare le temperature, spazzerà via le sostanze inquinanti dalle città.

Tra l'ovest della Lombardia e il Piemonte avremo anche nubi basse, che non dovrebbero comunque determinare precipitazioni; un po di nuvolosità non si esclude anche tra l'Emilia Romagna e il basso Veneto, per il resto tempo soleggiato.

Al centro il tempo peggiore lo troveremo in Abruzzo e nel rispettivo entroterra dove si attiveranno alcune nevicate che potrebbero arrivare anche lungo le coste. Sull'Appennino Abruzzese gli accumuli saranno più consistenti.

Lungo il Tirreno e in Sardegna avremo invece bel tempo, ma con temperature in calo associate ad un progressivo rinforzo delle correnti da nord-est.

Passiamo al meridione: neve fin sulle coste sarà probabile tra il Molise e la Puglia Garganica (si tratterà solo di spruzzate). Neve anche nelle aree interne fino ai fondovalle sulla Lucania e l'Irpinia. Locali rovesci interessereanno la Calabria (con neve sopra i 200-300 metri) e il nord della Sicilia (con neve sopra i 400-500 metri). Tempo invece asciutto sulla Campania e la Sicilia meridionale.

Passiamo ora alla giornata di domenica 24 febbraio; bel tempo, ma freddo al nord e lungo il versante tirrenico; ultime nevicate in Abruzzo fin sulle coste al mattino, ma in via di attenuazione; qualche piovasco (con neve sopra gli 800 metri) sarà probabile anche sull'est della Sardegna.

Al sud spruzzate di neve fin sulle coste di Molise e Puglia, ma in attenuazione nell'arco della giornata. Rovesci anche consistenti tra Calabria Ionica e Sicilia, con neve tra i 200 e i 400 metri, ma con quota neve in rialzo nel corso della giornata.

Clima ventoso e freddo ovunque, specie in Adriatico e al meridione dove avremo anche mareggiate lungo le coste esposte.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

