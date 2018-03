Week-end con nuovo peggioramento in vista al sud e sulle isole, ancora freddo

SITUAZIONE: una figura depressionaria sta traslando dalla Francia verso la Sardegna e in serata raggiungerà il meridione, dove insisterà sino a lunedì, determinando moderato maltempo, che coinvolgerà anche parte delle regioni centrali. Il suo movimento sta richiamando anche aria fredda residua dai quadranti orientali, ma tale flusso entro domani perderà completamente importanza.



MALTEMPO: pioverà dapprima sulle isole Maggiori, poi su gran parte del sud e domenica anche su basso Lazio, medio Adriatico. Potrà nevicare anche a quote basse nelle prime ore lungo la dorsale appenninica, ma nel volgere di breve il richiamo di aria mite innalzerà il limite della neve oltre i 1200m.



EVOLUZIONE: lunedì sarà ancora presente dell'instabilità al sud e su parte del centro con qualche pioggia o rovescio ma con tendenza a miglioramento entro l'alba di martedì. Altrove tempo discreto e nel complesso mite. Da martedì a giovedì tempo variabile sull'Italia con rapido transito di modesti corpi nuvolosi in transito da WNW con richiami di aria umida sul Tirreno e qualche piovasco non escluso anche sul nord-est.



FESTE di PASQUA: dal Venerdì Santo alla Pasquetta probabile affondo di una saccatura sull'ovest del Continente con conseguente richiamo di aria MOLTO CALDA per la stagione al centro e al sud, mentre il nord verrà coinvolto un modo più o meno importante (da valutare) dal ramo ascendente della saccatura e potranno verificarsi precipitazioni frequenti, specie a ridosso delle montagne. Attendibilità media.



OGGI: al nord-ovest irregolarmente nuvoloso con locali piovaschi o isolati rovesci tra Lombardia occidentale, Piemonte e Liguria, ma anche brevi schiarite. Più sole sul nord-est. Al centro condizioni di tempo buono ma con peggioramento in arrivo sulla Sardegna nel corso del pomeriggio, associato a piogge. Sul medio Adriatico un po' di nuvolaglia ma tempo asciutto. Al sud irregolarmente nuvoloso con schiarite ma anche brevi precipitazione non escluse sulla Puglia e la dorsale appenninica. Peggiora dalla sera sulla Sicilia con fenomeni in estensione alle altre regioni meridionali. Temperature in contenuta flessione al nord e sul medio Adriatico nei valori massimi, stazionaria altrove.



DOMANI: moderato maltempo sul meridione, l'est della Sardegna, il medio Adriatico e il Pontino nel Lazio con piogge e rovesci, limite della neve oltre gli 800-1000m in Appennino ma con limite in progressivo rialzo. Su tutte le altre regioni, a parte qualche addensamento residuo al nord-ovest in mattinata, una certa nuvolaglia sulla Romagna, prevalenza di schiarite. Temperature massime in aumento.