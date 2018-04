Un po' di instabilità in arrivo, ma un vero peggioramento è atteso per l'inizio di maggio

SITUAZIONE: l'alta pressione che ha governato il tempo negli ultimi 15 giorni tende gradualmente ad indebolirsi, lasciando spazio a condizioni di moderata instabilità, segnatamente sui rilievi. Nel contempo un fronte afro mediterraneo interessa le Isole Maggiori con nuvolosità elevata ma fenomeni sporadici ed isolati.



EVOLUZIONE: sabato l'instabilità si andrà accentuando tra nord e centro favorendo alcune manifestazioni temporalesche a carattere sparso a ridosso della dorsale appenninica centro settentrionale e sul nord-ovest, in particolare nelle Alpi. Domenica un fronte collegato ad un minimo di pressione in movimento a nord delle Alpi provocherà precipitazioni sulla fascia montana e pedemontana del nord, in movimento da ovest verso est.



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì 30 aprile ancora tempo instabile su centro-est Alpi, per il resto schiarite, in attesa del peggioramento del Primo Maggio a ridosso della Sardegna e poi del centro Italia. I fenomeni entro mercoledì 2 maggio si estenderanno a tutte le regioni centrali e settentrionali, finendo per coinvolgere entro mercoledì 3 maggio anche il meridione. Si dovrebbe scavare infatti una depressione sul centro Italia che potrebbe persistere per qualche giorno.



TEMPERATURE: tenderanno lentamente a rientrare in media sul finire del mese al nord e al centro, al sud lo faranno solo nei primi giorni di Maggio con l'approfondimento di una depressione sul centro Italia.



OGGI: sulle Isole Maggiori nuvolaglia estesa di tipo medio alto con qualche goccia di pioggia non esclusa generata da altocumuli castellani. Nubi basse su Liguria e regioni tirreniche ma senza fenomeni, più persistente sulla Liguria, bel tempo sul resto del Paese ma nel pomeriggio locali temporali su centro est Alpi, alto Veneto ed alto Friuli. Temperature in lieve flessione nei valori massimi, specie sulle isole e al nord-est.



DOMANI: ancora nubi tra Sardegna, Sicilia, basso Tirreno ma con fenomeni solo sporadici e locali, tempo abbastanza soleggiato altrove con addensamenti pomeridiani lungo i rilievi alpini ed appenninici associati a brevi temporali pomeridiani, più probabili su ovest Alpi e relativa fascia pedemontana. Temperature senza grandi variazioni.