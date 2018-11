TEMPO ancora inaffidabile sino al week-end, specie al nord-ovest

SITUAZIONE: una perturbazione si staglia sulla verticale della Penisola ma i fenomeni ad essa associati risultano in prevalenza sparsi e destinati ad attenuarsi entro sera.



EVOLUZIONE: da ovest un altro fronte coinvolgerà il nord-ovest nella mattinata di giovedì determinando precipitazioni soprattutto tra Liguria centrale e Lombardia occidentale. Un terzo fronte è atteso per venerdì: esso colpirà ancora il nord-ovest, ma questa volta coinvolgerà anche parte del versante tirrenico, soprattutto Sardegna e Toscana.



FINE SETTIMANA: una quarta perturbazione si farà strada sabato sul settentrione ma produrrà fenomeni essenzialmente su arco alpino, Liguria, parte della Lombardia ed estremo nord-est. Nel frattempo un fronte africano coinvolgerà marginalmente la Sicilia. Domenica tempo migliore grazie al progressivo rialzo della pressione atmosferica ma ancora nuvolaglia sulla Liguria, poi anche la Valpadana e la fascia prealpina.



PROSSIMA SETTIMANA: l'alta pressione garantirà tempo buono e mite sino a giovedì 15 ma non riuscirà ad impedire annuvolamenti tra Liguria, Toscana, parte della Lombardia e del Piemonte, a causa di infiltrazioni di aria umida da sud.



CAMBIAMENTO: dopo la metà del mese sono aperti diversi scenari; potrebbero entrare nuovamente le correnti perturbate atlantiche, oppure intervenire afflussi di aria più fredda da nord. MeteoLive.it monitorerà la situazione commentando le varie configurazioni proposte dai modelli.



OGGI: su tutte le regioni nuvolosità irregolare con ampie schiarite all'estremo nord-ovest e sulla Sardegna, ancora rischio di rovesci tra est Lombardia, Emilia, zone interne del centro, Campania, ma con tendenza a graduale esaurimento della fenomenologia. Temperature stazionarie su valori molto miti per il periodo.



DOMANI: al mattino tempo molto instabile sul nord-ovest con piogge e rovesci anche temporaleschi, specie tra Liguria centrale ed ovest Lombardia, nubi anche sul resto del nord ma con scarso rischio di fenomeni. Nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni. Un po' di nubi anche su Toscana e Sardegna con possibili brevi rovesci sparsi, almeno in parte soleggiato sulle rimanenti regioni centrali, tempo abbastanza soleggiato al sud. Temperature in calo al nord-ovest.



Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it