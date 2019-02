Ondata di FREDDO ai nastri di partenza...

L'alta pressione si deforma, puntando il suo naso verso le alte latitudini; questa mossa garantirà la discesa di un nucleo molto freddo che durante il fine settimana interesserà l'Italia, segnatamente le regioni adriatiche e il meridione.

L'immagine satellitare di questa mattina è molto interessante: si nota lo sbilanciamento a nord dell'anticiclone che nel week-end porterà temperature da primavera inoltrata su diverse nazioni dell'Europa occidentale e settentrionale.

Di rimando, sui settori centro-orientali europei e su gran parte d'Italia avremo un ritorno a condizioni invernali, con vento, freddo e persino la neve che cadrà a quote molto basse tra il medio-basso Adriatico e il meridione.

Andiamo però con ordine, entrando nel dettaglio sul tempo della giornata odierna, venerdi 22 febbraio, in Italia (seconda mappa); sarà una giornata dalle caratteristiche ancora molto miti, specie al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna.

Il tempo inizierà però a cambiare sul medio Adriatico e soprattutto al meridione, dove tra il pomeriggio e la serata si attiveranno i primi rovesci, nevosi sopra i 1200-1300 metri. La quota neve su questi settori sarà destinata a calare drasticamente tra la notte e la mattinata di domani, sabato 23 febbraio, quando prenderà avvio l'afflusso gelido sul nostro Paese.

Tra sabato 23 e domenica 24 febbraio avremo vento, freddo e neve a quote molto basse specie in Abruzzo e al meridione (ce ne occuperemo in mattinata). Il calo termico si farà sentire su tutta l'Italia, anche se al nord e sull'alto/medio Tirreno avremo un'influenza più marginale del tutto.

