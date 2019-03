NEVE in arrivo sui settori alpini di confine, rovesci al sud

SITUAZIONE: una circolazione d'aria instabile interessa ancora le nostre regioni meridionali, determinando annuvolamenti e rovesci, anche nevosi in Appennino sino ad 800-1000m di quota. Nel contempo si va avvicinando alle Alpi un intenso fronte caldo, che agirà però prevalentemente sui settori di confine e sui versanti esteri. Esso sarà responsabile di abbondanti nevicate dalle quote medie.

La sommatoria dei fenomeni attesi sino alle 24 di oggi



NEVICATE: sono attese da deboli a moderate sui settori valdostani, ossolani, alta Leventina, Bedretto in Canton Ticino, alta Valtellina, zona del Brennero, Aurina, Anterselva, sino a questa sera a quote anche basse, domani in rialzo sin verso i 1500-1700m.

La sommatoria dei fenomeni attesi nella giornata di venerdi 15 marzo



EVOLUZIONE: venerdi ancora fenomeni sui settori alpini di confine, migliora altrove con rialzo delle temperature. Nel fine settimana dapprima tempo buono ma già da sabato nubi in aumento sulla Campania, poi lungo tutto il versante tirrenico sino alla Liguria e domenica a ridosso delle Alpi, scarsi comunque i fenomeni previsti.

La sommatoria dei fenomeni previsti per sabato 16 marzo



TEMPERATURE: risaliranno a partire da venerdi su tutto Il Paese risultando primaverili durante il fine settimana, specie nelle ore diurne.



PROSSIMA SETTIMANA: l'ingresso ancora problematico ma comunque confermato di una saccatura potrebbe dispensare alcune precipitazioni al nord, che da martedi potrebbero invece localizzarsi dapprima su Emilia-Romagna e regioni centrali, poi sulla Sardegna, poichè potrebbe isolarsi una goccia fredda nel Mediterraneo. Sull'evoluzione di questa saccatura parleremo ampiamente su MeteoLive nei nostri speciali di approfondimento. Si tratterebbe comunque di un segnale di riscossa da parte dell'instabilità rispetto allo strapotere anticiclonico.



OGGI: al sud ancora tempo instabile con rovesci sparsi, anche temporaleschi, più probabili su Molise, nord Puglia, Lucania, Calabria e nord Sicilia, quasi asciutto su sud Sicilia, limite della neve oltre gli 800-1000m in Appennino, piuttosto freddo e un po' ventoso. Al centro nubi residue sul medio Adriatico con qualche fenomeno sull'Abruzzo meridionale, ma con tendenza a miglioramento, schiarite e bel tempo sulle centrali tirreniche. Al nord dapprima sereno tendente a velato e nelle Alpi più settentrionali sempre più nuvoloso con tendenza a nevicate dall'alta Valle d'Aosta alla zona Brennero-Aurina, specie dal pomeriggio-sera. Temperature massime in lieve rialzo al nord e al centro.



DOMANI: migliora ovunque tranne sui settori alpini di confine, dove insisteranno nubi e precipitazioni, ma con quota neve sempre più alta stante l'inserimento di aria progressivamente più mite da ovest. Solo velature sul resto del Paese. Temperature in rialzo, specie nei valori massimi.

