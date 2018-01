Nelle prossime ore miglioramento e parentesi anticiclonica sino a fine mese

COMMENTO: si allontanano stamane nei modelli gli scenari crudi invernali dipinti nei giorni scorsi, segnatamente dal modello americano, ma l'impressione è che sia ancora tutto in gioco e ben poco definito. Al momento l'ipotesi più probabile vede l'affondo di una depressione in discesa dalla Scandinavia per i primi giorni di febbraio con annessa qualche precipitazione e un moderato calo termico. Per tutti i dettagli vi rimandiamo all'approfondimento on-line su questo giornale nel corso del mattino.



SITUAZIONE: nelle prossime ore la saccatura che ha coinvolto le regioni nord-occidentali evolverà in un vortice depressionario chiuso in quota che migrerà verso la Sardegna e poi il nord Africa, allontanandosi dal nostro Paese. Da ovest nel frattempo si farà strada una lingua anticiclonica che riporterà tempo stabile.



EVOLUZIONE: tempo sostanzialmente stabile sino a mercoledì 31 tranne addensamenti irregolari al sud, velature nelle Alpi, nubi basse o nebbie sul catino padano e, a tratti, sulla Liguria.



PEGGIORAMENTO: probabile moderato peggioramento tra l'1 ed il 2 febbraio per l'affondo di una saccatura dal nord Europa che porterà ad un veloce passaggio perturbato in spostamento sabato 3 lungo le regioni adriatiche e sui Balcani e seguito da una moderata corrente fredda da nord-ovest.



OGGI: al nord-ovest ancora molto nuvoloso con piogge sparse tra est Piemonte, Ponente Ligure ed ovest Lombardia, tendenza a miglioramento nel corso della mattinata con cessazione delle piogge e parziali schiarite.

Al nord-est irregolarmente nuvoloso ma con scarso rischio di precipitazioni e tendenza a miglioramento.

Al centro nuvolosità sparsa sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna con locali precipitazioni a ridosso dell'isola, maggiori schiarite lungo il versante adriatico.

Al sud nubi sparse sulle regioni tirreniche, poi sullo Jonio e l'est della Sicilia ma con scarso rischio di pioggia e prevalenza di schiarite, più sole in Adriatico. Temperature miti per la stagione.



DOMANI: bel tempo ovunque salvo nubi residue sulle Isole Maggiori, in Adriatico e in genere all'estremo sud, possibili nebbie sul catino padano con un po' di freddo umido, altrove clima mite per la stagione.