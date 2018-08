METEO Live: nel fine settimana vortice depressionario in azione su mezza Italia

Il vortice depressionario che entro sabato mattina andrà posizionandosi sul settentrione seguiterà a ruotare su se stesso almeno sino a lunedì traslando lentamente verso levante e coinvolgendo in parte anche le regioni centrali, molto meno il meridione.



Il vortice si isolerà dalla saccatura che lo spingerà sul nord Italia e continuerà da solo la sua azione perturbatrice. Nella giornata di sabato 1° settembre con quest'ultimo aggiornamento il modello americano prevede che l'instabilità si rinnoverà su gran parte del settentrione, eccezion fatta per il Piemonte, che dovrebbe rimanere in ombra pluviometrica.



Pioverà dunque a tratti su Lombardia, est Liguria, Triveneto ed Emilia-Romagna, mentre i temporali si faranno strada su Toscana, Umbria, Marche, forse anche su Lazio ed Abruzzo, anche se la previsione su queste ultime due regioni risulta ancora un po' incerta.



Infatti sembrano possibili spunti temporaleschi mattutini tra Ostia, Roma e Latina, così come nel pomeriggio su tutte le zone interne dell'Abruzzo, ma diversi modelli sono più "tirchi" e non concordano con questa visione instabile.



Anche al sud il vortice si farebbe sentire poco: probabilmente tra sabato e domenica qualche temporale potrebbe intervenire su Campania, Molise, Foggiano, per il resto il meridione sarà troppo distante dal centro d'azione del mulinello depressionario.



Al nord invece sarà un fine settimana fresco ed instabile: a rischio di rovesci anche le prove del Gran Premio di Formula 1 a Monza per la giornata di sabato, mentre si dovrebbe correre sull'asciutto domenica.