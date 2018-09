METEO: alta pressione non sei più di ferro! Dominio messo a dura prova dall'instabilità

SITUAZIONE: un corpo nuvoloso si attesta a ridosso della Sardegna generando focolai temporaleschi, mentre aria più umida ed instabile è presente sul nord-ovest a causa di una modesta flessione del campo barico. Anche lungo la dorsale appenninica del centro e del sud l'attività cumuliforme pomeridiana si farà notare con rischio di locali acquazzoni.



EVOLUZIONE: tra lunedì e martedì un impulso instabile attraverserà il Paese, pur disturbato dalla presenza dell'anticiclone, fenomeni soprattutto a ridosso delle isole maggiori ma possibili anche sulle zone continentali, specie lunedì. Nei giorni successivi l'alta pressione avrà ancora probabilmente la meglio favorendo tempo buono e molto mite, ma sempre debolmente instabile sull'Appennino meridionale nel pomeriggio.



FINE SETTIMANA: nel fine settimana 22-23 settembre tempo instabile lungo le regioni adriatiche e poi sul meridione per il passaggio di una perturbazione sui Balcani che potrebbe introdurre anche aria nettamente più fresca. Situazione però da valutare.



LUNGO TERMINE: l'anticiclone potrebbe subire ulteriori attacchi da ovest finendo per implodere e circoscriversi sull'area iberica entro fine mese e lasciar spazio a tempo decisamente più autunnale.



OGGI: al nord-ovest nuvolosità irregolare con rovesci sull'alto Piemonte, anche insistenti al mattino, parziali schiarite altrove ma nel pomeriggio o in serata qualche spunto temporalesco possibile sui rilievi ma anche sulle pianure ma con fenomeni di non facile ubicazione. Al centro abbastanza soleggiato sulle zone peninsulari con addensamenti associati a rovesci lungo la fascia montana nel pomeriggio. Sulla Sardegna instabilità mattutina nel sud dell'isola con rovesci anche a sfondo temporalesco, poi schiarite in un contesto però ancora variabile. Al sud bel tempo ma nel pomeriggio isolati focolai temporaleschi lungo i rilievi, per il resto bel tempo. Temperature senza grandi variazioni e ancora caldo nel pomeriggio.



DOMANI: la Penisola sarà interessata da una nuvolosità irregolare associata a locali precipitazioni, più probabili sul Mar Tirreno, anche a ridosso delle coste, così come sulle isole maggiori, ma non escluse anche tra nord e centro Italia peninsulare, pur a macchia di leopardo. Temperature in diminuzione nei valori massimi.