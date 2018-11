Maltempo soprattutto sulle regioni centrali, occhio al LAZIO!

SITUAZIONE: un canale depressionario presente proprio sull'Italia va a determinare condizioni di spiccato maltempo, specie sulle regioni centrali, dove si realizzeranno i maggiori contrasti tra l'aria calda in risalita da sud e quella più fresca in inserimento da ovest.



MALTEMPO: il maltempo più severo potrebbe colpire il Lazio nel corso della giornata, senza risparmiare anche l'Abruzzo e la Campania, ma i fenomeni potranno risultare incisivi anche sul resto del centro. Su Roma sono probabili ripetuti eventi temporaleschi, come testimonia anche la nostra previsione nel dettaglio: http://www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Lazio/Roma/oggi/



EVOLUZIONE: tra sabato e domenica i fenomeni andranno localizzandosi a ridosso delle Isole Maggiori, stante un temporaneo ridimensionamento del canale depressionario; in questo modo su Sardegna e Sicilia saranno nuovamente possibili dei nubifragi; rovesci potranno comunque spingersi lungo tutte le coste del Tirreno.



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì la spinta delle correnti atlantiche diverrà nuovamente decisiva e si riacutizzerà un po' ovunque l'azione del maltempo. Per martedì è atteso addirittura l'arrivo di una nuova depressione da ovest con piogge importanti in agguato per molte regioni. Insomma per diversi giorni non sentiremo parlare di alta pressione e stabilità sul nostro Paese.



OGGI: molte nubi su tutto il Paese ma tempo perturbato soprattutto sulle regioni centrali, dove più alto risulterà il rischio di forti temporali e nubifragi; al nord fenomeni dapprima relegati al nord-est, poi possibili ovunque nella seconda parte della giornata, mentre all'estremo sud saranno possibili schiarite con il passare delle ore. Temperature in lieve aumento al sud, quasi stazionarie altrove.



DOMANI: al nord nuvolaglia irregolare con locali fenomeni a ridosso dei rilievi occidentali e sull'estremo nord-est, ma con prevalenza di tempo asciutto e qualche schiarita. Al centro nubi sparse con qualche schiarita, nubi più dense sulla Sardegna, lungo le coste del Tirreno e in mare aperto con piogge e temporali, al sud nuvolosità irregolare con piogge e temporali a ridosso della Sicilia, qualche rovescio anche sul basso Tirreno, schiarite e tempo asciutto altrove. Temperature in lieve ulteriore rialzo.

In serata violenti temporali potrebbero investire il Cagliaritano.