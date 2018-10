MALTEMPO: l'autunno muove le fila di un'intensa PERTURBAZIONE

Dopo averla seguita per molti giorni su mappe e modelli, l'intensa perturbazione è arrivata su alcune regioni italiane a suon di rovesci e temporali anche intensi.

Questa mattina il satellite la mostra adagiata sui settori occidentali italiani con effetti vistosi sulla Sardegna e al nord-ovest.

Il naturale moto del corpo nuvoloso verso levante è frenato da una forte zona anticiclonica che agisce sull'Europa nord-orientale. Ne consegue la persistenza dei fenomeni sulle medesime aree, con inevitabili problemi di dissesto idrogeologico come sta avvenendo ad esempio sulla Sardegna.

E' proprio la Sardegna per ora a pagare il prezzo più alto di questa situazione; da 36-48 ore su alcune zone dell'Isola si susseguono temporali molto violenti che soprattutto nel Cagliaritano hanno dato luogo ad esondazioni e criticità; basti pensare che nella zona di Capoterra, poco ad ovest di Cagliari, in 24 ore è caduta la pioggia che normalmente cade in 6 mesi, ovvero oltre 400mm!

Altra zona nevralgica della giornata odierna è il settore di nord-ovest, in modo particolare la Liguria. Fino ad ora non si registrano particolari disagi e solo la stazione di Varigotti, nel Savonese, ha superato i 100mm dalla mezzanotte. Sul resto della regione gli accumuli fino ad ora non destano preoccupazione anche a fronte di un terreno molto asciutto (in pratica sulla zona non pioveva da oltre un mese).

Passiamo alle previsioni per la giornata odierna (giovedi 11 ottobre) in Italia. La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese fino alle ore 20.

Sotto torchio il nord-ovest, in modo particolare il Piemonte e la Liguria centro-occidentale, dove gli accumuli a fine giornata potrebbero essere ragguardevoli.

Ancora rovesci e temporali si faranno sentire sulla Sardegna orientale, sulla zona dell'arcipelago Toscano e forse su alcune zone del medio e dell'alto Tirreno. Sul resto d'Italia piogge sporadiche o assenti.

Osservate anche i venti di Scirocco che esalteranno i fenomeni nelle suddette aree poste sopravvento al flusso.

Nella giornata di domani, venerdi 12 ottobre (terza mappa) l'alta pressione manderà letteralmente in frantumi la perturbazione che oggi ricopre mezza Italia, riducendola a residui rovesci nei pressi della Sicilia.

Il tempo dovrebbe migliorare sia in Sardegna che sul settore di nord-ovest dove dovrebbe smettere di piovere; le temperature si manterranno molto miti, se non esuberanti per il periodo in alcune aree del nostro Paese.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive