MALTEMPO in arrivo tra mercoledì e giovedì su mezza Italia

RESISTENZA dell'alta pressione all'inserimento delle perturbazioni atlantiche e dei vortici depressionari in arrivo da ovest.

Ne deriva un tempo nel complesso DISCRETO: solo il nord-ovest al momento risulta marginalmente influenzato dall'azione di una depressione posizionata a ridosso del Golfo del Leone ma che non riuscirà a determinare un peggioramento più incisivo, poiché rimarrà stazionaria sul posto.



PEGGIORAMENTO: la spinta delle correnti atlantiche riuscirà parzialmente ad avere la meglio sull'alta pressione nel corso della settimana. Tra mercoledì e giovedì infatti sfonderà un fronte organizzato dapprima sul nord-ovest e la Sardegna, poi anche sulle regioni centrali tirreniche e infine giovedì attraverserà gran parte d'Italia da ovest ad ovest.



PRECIPITAZIONI: potrebbero risultare abbondanti dalla notte su mercoledì nel sud della Sardegna, poi nel corso di mercoledi sulle Alpi occidentali, il Ponente ligure, poi su gran parte del nord-ovest e della Sardegna nella notte su giovedì, infine moderate o localmente forti giovedi su gran parte del versante tirrenico sino alla Campania e tra Lombardia e Triveneto. Venerdì attenuate potrebbero ancora colpire il centro e il sud, oltre che le Isole Maggiori, ma qui la previsione è da confermare.



RITORNO dell'alta pressione tra venerdì e sabato con tutti i fenomeni dapprima costretti a concentrarsi su meridione ed isole, poi solo all'estremo sud e il tempo più stabile in affermazione al nord e al centro, ma potrebbe trattarsi di un FUOCO di PAGLIA, poiché altri disturbi non mancheranno di insidiare il suo trono, specie al centro e al sud della Penisola.



OGGI: al nord-ovest irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite, rovesci possibili solo su Liguria ed ovest Alpi, bello al nord-est. Al centro irregolarmente nuvoloso su Sardegna e regioni tirreniche ma con scarso rischio di fenomeni, ma con prevalenza di sole. Al sud parziali annuvolamenti dovuti alla residua circolazione fresca settentrionale ma con basso rischio di fenomeni, se non isolati rovesci pomeridiani all'interno. Temperature miti ovunque.



DOMANI: più nubi sulla Sardegna con temporali verso sera e nella notte su mercoledì su sud ed est dell'isola, un po' di nubi anche al nord-ovest ma con piogge solo isolate, bel tempo altrove. Temperature sempre miti.



