MALTEMPO: due perturbazioni all'assalto dell'Italia

Non capita tutti i giorni di vedere due perturbazioni che quasi si tamponano nel Mediterraneo.

La prima è estesa tra le regioni centrali e il nord-est; la seconda è ancora sul Golfo del Leone ed interesserà nelle prossime ore il settore di nord-ovest e a seguire tutto il settentrione e la Toscana.

Comanda tutto una depressione centrata tra i Pirenei e il Mediterraneo occidentale che mette correnti instabili e molto umide da sud sul nostro Paese.

A stare meglio sono indubbiamente le nostre regioni meridionali, dove i continui richiami di aria calda nord africana mantengono temperature assai gradevoli.

Cosa capiterà nella giornata odierna in Italia? La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni fino alle ore 14.

La prima perturbazione porterà piogge e rovesci tra il nord-est e il centro Italia. Qualche pioggia sarà possibile anche tra la Campania e il Molise, mentre sul resto del sud il tempo resterà asciutto.

La seconda perturbazione inizierà invece ad agire sul nord-ovest con i primi rovesci sul Ponente Ligure e il Piemonte occidentale.

Tra i due sistemi nuvolosi si potrà apprezzare qualche ora di pausa a metà giornata tra la Toscana, la Sardegna e la Liguria.

Quota neve sulle Alpi tra i 1200 e i 1500 metri, localmente a quote inferiori in caso di rovesci intensi.

Nel pomeriggio e in serata gli effetti della seconda perturbazione si faranno sentire al nord e sulla Toscana con rovesci e anche temporali in estensione da ovest verso est (terza mappa). La neve cadrà sopra i 1200-1400 metri sulle Alpi.

Rovesci anche tra il basso Lazio, la Campania e il Molise, portati dal primo fronte in fase di dissipazione. Qualche piovasco non si esclude anche sul nord della Sardegna, mentre sul resto del meridione e in Sicilia avremo tempo nel complesso asciutto e in parte anche soleggiato.

Un cenno al tempo di domani, venerdi 13 aprile: ancora tempo instabile al nord e sulla Toscana con rovesci specie al mattino, ma in attenuazione nel pomeriggio. Altrove situazione in miglioramento con tempo asciutto e più soleggiato.

