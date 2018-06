L'ora dell'anticiclone: sole e caldo protagonisti ma...

ANTICICLONE: è la sua ora ma non sarà un dominio assoluto. La sua affermazione sul Mediterraneo infatti risulterà solo parziale, poiché si manifesteranno ancora alcuni disturbi.



FINE SETTIMANA: sabato sarà una giornata veramente calda sull'insieme del Paese, specie sulla Sardegna, sui versanti tirrenici ed il catino padano con punte di 34-35°C sulla Sardegna.



ARIA MENO CALDA: si insinuerà sul settentrione da est nella notte su lunedì sottoforma di venti orientali, favorendo un modesto ridimensionamento delle temperature.



INSTABILITA': da martedì un flusso di correnti più umide ed instabili comincerà a coinvolgere il settentrione, favorendo annuvolamenti e qualche locale manifestazione temporalesca a ridosso dei rilievi e su alcune limitate aree di pianura. Tra giovedì e venerdì l'instabilità potrebbe accentuarsi un po', specie sul Triveneto, l'alto Piemonte e l'alta Lombardia, determinando locali flessioni termiche.



CENTRO e SUD: rimarranno per gran parte della prossima settimana in compagnia di sole e caldo, localmente intenso, ma non eccezionale. Solo nel fine settimana 7-8 luglio potrebbero sperimentare una lieve flessione delle temperature.



OGGI: residui annuvolamenti sul meridione e sul nord-est ma senza più fenomeni di rilievo e con prevalenza di schiarite. Bello altrove e cielo al massimo velato. Temperature in aumento e clima estivo.



DOMANI: soleggiato e decisamente più caldo ovunque, specie sui versanti tirrenici, la Sardegna e il catino padano, con punte di 34-35°C e sensazione di disagio da caldo accentuata sul catino padano e le zone interne delle regioni centrali tirreniche. Scarsa la ventilazione, brezze unicamente lungo la fascia costiera.