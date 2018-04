Godiamoci l'anticiclone e la vita all'aperto (per qualche giorno)

SITUAZIONE: una zona di alta pressione ricopre quasi tutto il territorio, salvo le estreme regioni meridionali, interessate da una piccola goccia fredda in quota, ancora in grado di dispensare qualche fenomeno temporalesco nel corso del pomeriggio, segnatamente su Sicilia e Calabria.



CALDO: la compressione dell'aria, il forte soleggiamento e le isole di calore urbane favoriranno il raggiungimento di temperature anche superiori ai 25-26°C su diverse aree interne della Penisola, soprattutto sulle città del nord e del centro. Brezze più fresche invece lungo la fascia costiera con limitazione del riscaldamento.



EVOLUZIONE: il bel tempo insisterà almeno sino a domenica. Lunedì la coda di un fronte freddo sfilerà sulle Alpi, favorendovi qualche temporale, che poi dovrebbe coinvolgere in modo più marcato, entro sera, le estreme regioni nord-orientali, cioè Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia, con annessa lieve flessione termica.



MARTEDI e MERCOLEDI: bel tempo e di nuovo caldo, praticamente ovunque, tranne sulla fascia costiera con punte anche superiori ai 28-29°C sulle zone interne.



CAMBIAMENTI: da giovedì 26 parziali indebolimenti della struttura anticiclonica potrebbero consentire dapprima un passaggio di temporali più organizzati al nord e, sul finire del mese, un cambiamento più significativo delle condizioni atmosferiche, in grado di condizionare anche tutta la prima decade di maggio, quando è atteso un ritorno in grande stile delle piogge primaverili e un rientro delle temperature nell'ambito della media. La previsione resta comunque da confermare. Seguite gli aggiornamenti!



OGGI: bel tempo quasi ovunque, salvo addensamenti sulle isole e l'estremo sud, specie Sicilia e Calabria, associati a locali temporali pomeridiani. Caldo moderato nel pomeriggio sulle zone interne, specie del settentrione. Temperature in lieve aumento.



DOMANI: tempo simile, ancora possibili temporali pomeridiani all'estremo sud, specie sulla Sicilia. Sempre caldo, con punte di 28°C.