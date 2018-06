Correnti fresche da nord-est sull'Italia: alcune regioni coinvolte da tempo instabile

SITUAZIONE: un vortice ciclonico colmo di aria fresca colpisce la regione balcanica ma tende a coinvolgere anche parte delle nostre regioni, segnatamente nord-est, centro e sud, con tendenza a localizzarsi lungo le regioni adriatiche e meridionali.



FRESCO: le temperature risulteranno gradevoli ancora per qualche giorno, specie lungo le regioni adriatiche, attestandosi su queste zone anche al di sotto delle medie del periodo.



EVOLUZIONE: da martedì a giovedì ancora instabilità soprattutto tra medio Adriatico e meridione, con una piccola recrudescenza anche al nord nella giornata di giovedì ma con risvolti probabilmente modesti.



RITORNO di SOLE e CALDO: da venerdì progressiva affermazione di un campo di alta pressione su tutto il Paese e ritorno a condizioni soleggiate e calde sull'insieme del Paese, con picchi anche elevati durante il fine settimana.



PRIMI di LUGLIO: possibile modifica della circolazione atmosferica con passaggio di gocce fredde al nord e conseguenti temporali a partire dal 3-4 luglio e tempo migliore e caldo estivo al centro e al sud.



OGGI: al nord ovest nubi sparse con prevalenza di schiarite e fenomeni solo sporadici ed isolati. Al nord-est nubi irregolari con piogge soprattutto su coste venete, friulane, Romagna, in miglioramento dal primo pomeriggio. Al centro nubi e piogge in arrivo su medio Adriatico e zone interne, ma con qualche rovescio o temporale in progressione anche sulle pianure e le coste del Tirreno e la Sardegna orientale nel corso del pomeriggio. Al sud nuvolosità irregolare con temporali mattutini sulla Sicilia e il sud della Calabria, asciutto sui restanti settori ma con tendenza a peggioramento pomeridiano su Molise, Puglia, Lucania, zone interne campane e calabresi associate a rovesci e locali temporali. Sulla Sicilia pomeriggio un po' meno temporalesco con qualche schiarita. Temperature ovunque gradevoli, ventilazione da nord-est anche sostenuta al centro-sud.



DOMANI: al nord prevalenza di sole, così come sulle centrali tirreniche e Sardegna. Su medio Adriatico e meridione instabile o molto instabile con rovesci e temporali sparsi, più probabili su Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania jonica, Calabria jonica e Mar Jonio. Temperature in calo al sud, in aumento al nord-ovest e Sardegna.