Attacco AUTUNNALE sull'Italia: depressione e MALTEMPO a partire dal nord

SITUAZIONE: una saccatura affonda dal centro Europa sul Mediterraneo centrale e sull'Italia si andrà scavando un vortice depressionario a tutte le quote che impegnerà dapprima il settentrione e da martedì il medio e basso Tirreno, con conseguenze molto instabili, a tratti perturbate.



EVOLUZIONE: il vortice depressionario rimarrà attivo per diversi giorni sul medio e basso Tirreno, favorendo instabilità atmosferica soprattutto sulle Isole e sul meridione sino a venerdì. Tempo migliore procedendo verso nord, grazie all'influsso stabilizzante di un cuneo di alta pressione.



CALO TERMICO: le temperature caleranno di alcuni gradi a partire dal nord, anche se il grosso dell'aria fredda rimarrà localizzato a nord dell'arco alpino. I reiterati attacchi autunnali a cui sembra destinato il Paese però non consentiranno più alle temperature di guadagnare molti gradi anche in presenza di giornate soleggiate.



FINE SETTIMANA: nel weekend un'altra figura depressionaria potrebbe intervenire dal centro Europa sin sul nostro settentrione, andando a determinare condizioni di moderato maltempo soprattutto nella giornata di domenica, in successiva estensione verso le regioni centrali. Si tratta però di previsioni da verificare.



OGGI: al nord nuvolosità irregolare, a tratti intensa con possibili rovesci o temporali sparsi, che nel corso di pomeriggio vivranno la loro fase più attiva, estendendosi a gran parte del territorio e saranno accompagnati e seguiti da raffiche di vento e da un calo delle temperature. La neve sulle Alpi potrà cadere per alcune ore anche sotto i 1500m sui settori più a nord. Migliora al nord-ovest dal tramonto ma venti di foehn. Al centro condizioni di variabilità con tendenza a rovesci sparsi e allo sviluppo di focolai temporaleschi, specie dal pomeriggio e su Toscana, Umbria, Marche, con moderato calo termico. Nubi e qualche rovescio sulla Sardegna, specie il settore occidentale, arrivo di focolai temporaleschi anche sulla Campania e la Sicilia occidentale, sul resto del sud ancora prevalenza d schiarite e tempo asciutto con temperature ancora miti.



DOMANI: al nord tempo in miglioramento ma risveglio decisamente fresco, instabile al centro e al sud con circolazione ciclonica dei venti, nuvolaglia e precipitazioni a macchia di leopardo, che nel corso della giornata tenderanno a localizzarsi sulle regioni meridionali e le isole maggiori, assumendo localmente carattere di forte intensità. Le temperature sono previste in calo al centro e al sud, anche al nord calo dei valori minimi, massime in aumento.