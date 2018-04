Al nord e sulla Toscana comanda la PIOGGIA, ma presto ce ne sarà per tutti...

SITUAZIONE: il nord Italia e parte delle regioni centrali vengono raggiunte dal ramo ascendente di una vasta figura depressionaria presente tra Francia e Spagna e sperimentano condizioni di tempo instabile. Marginale invece il coinvolgimento del resto del centro e soprattutto del meridione che vivrà ancora una giornata soleggiata.



EVOLUZIONE: mercoledì un corpo nuvoloso più intenso coinvolgerà il settentrione e la Toscana determinando piogge intense e anche nevicate dalle quote medie lungo le Alpi. Le precipitazioni potranno risultare abbondanti a ridosso della fascia montana e pedemontana.



BREVE TREGUA: tra giovedì pomeriggio e venerdì tregua parziale con nuvolaglia irregolare e solo qualche fenomeno locale.



PEGGIORA NEL WEEK-END: l'ultima emissione del modello americano è pessimista per il fine settimana, quando vede il transito di una depressione sul Tirreno centrale che potrebbe dispensare piogge su quasi tutto il Paese, unitamente a temporali.

La previsione sul coinvolgimento del nord resta però incerta, seguite gli aggiornamenti.



PROSSIMA SETTIMANA: l'alta pressione africana punterà sulla Francia e poi verso il centro Europa e il Regno Unito, in questo modo, dopo un iniziale miglioramento del tempo, sul nostro Paese comincerà ad affluire aria più fresca dai quadranti orientali, accompagnata da condizioni instabili al centro e al sud.



DA NOTARE: ancora una volta rimarchiamo l'anomalia barica presente sul Continente, non favorevole all'affermazione di un campo di alta pressione stabile sul bacino centrale del Mediterraneo.



OGGI: al nord e sulla Toscana nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche temporaleschi, specie tra la tarda mattinata e la parte del centrale del pomeriggio, temporaneo miglioramento verso sera. Sulla Sardegna nuvolaglia con brevi piovaschi possibili nel nord della regione, variabile sul resto del centro con isolati rovesci in un contesto a tratti soleggiato. Al sud bel tempo e clima mite.



DOMANI: al nord pesante maltempo con piogge, temporali, nevicate su ovest Alpi sino a 1000-1200m, su Alpi centrali oltre i 1400m, su est Alpi a quote superiori. Sulla Toscana maltempo con piogge e temporali, variabile sul resto del centro con piogge e rovesci, più probabili in Sardegna, solo nubi sparse e prevalenza di sole al sud. Temperature in calo nei valori massimi al nord e sulla Toscana, valori invariati altrove.