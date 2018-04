Meteo a 7 giorni: il maltempo farÃ  sempre piÃ¹ sul serio sino al week-end

E' l'aprile di una volta, quello caratterizzato da piogge frequenti. Nulla di più, nulla di meno. E con le Alpi e soprattutto i ghiacciai a fare il pieno di neve in vista della calda estate mediterranea.



Le precipitazioni mercoledì saranno particolarmente intense al nord, giovedì e venerdì saranno due giornate un po' instabili su mezza Italia, tranne all'estremo sud, ma sarà nel fine settimana che si chiuderà la fase capricciosa, con il passaggio di una depressione che terrà in scacco un po' tutta la Penisola.



La prossima settimana si aprirà invece con un tentativo di riscatto dell'anticiclone che però non si accontenterà di abbracciare il Mediterraneo ma punterà il centro del Continente e poi perderà contatto con la "madre patria" l'Africa, lasciando scoperto un fondamentale passaggio per il rientro di aria fresca dai quadranti orientali, pronte a recidergli ogni contatto con le basse latitudini e a mandarla alla deriva sul nord Europa.



Anche questo dunque non è propriamente un segnale di stabilità. I capricci della primavera potrebbero insomma continuare a lungo, sia pure (almeno per un po') non con la stessa veemenza di quanto avvenuto sino ad ora.



Se avete un lavoro da svolgere all'aperto le giornate di lunedì 16 e martedì 17 saranno vostre alleate.



SINTESI PREVISIONALE SINO a MARTEDI 17 APRILE:

mercoledì 11 aprile: al nord e sulla Toscana nuvoloso o molto nuvoloso con piogge in intensificazione, anche forti, specie sul Piemonte, la Valle d'Aosta e l'alta Lombardia con limite della neve a 1000-1200m su ovest Alpi, mediamente oltre i 1400-1500m sui restanti settori, temporali in Toscana, variabile con rovesci sparsi sul resto del centro, nord Sardegna, asciutto altrove con alcune schiarite al sud.

Temperature in calo al nord nei valori massimi.



giovedì 12 aprile: molto nuvoloso o coperto al mattino al nord sulla fascia alpina e prealpina ancora con neve a 1200-1300m ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni, nuvoloso anche sui rimanenti settori del nord ma con tendenza a timide schiarite, al centro instabile con brevi rovesci passeggeri tra Lazio, Umbria, Marche e nord Abruzzo, poi schiarite. Soleggiato in Sardegna, abbastanza soleggiato al sud.



venerdì 13 aprile: nuvolosità irregolare su tutte le regioni con locali fenomeni nelle zone interne e nelle ore pomeridiane, alternati a schiarite anche ampie, peggiora in serata sulla Sardegna, il Mar Tirreno e l'estremo nord-ovest con piogge. Temperature in lieve aumento.



sabato 14 aprile: passaggio piovoso su gran parte del Paese a partire da ovest, temporali sul Tirreno, a tratti momenti asciutti. Temperature massime in calo.

Ventoso.



domenica 15 aprile: tempo inaffidabile tra nord e centro con schiarite alternate a repentini annuvolamenti, associati a brevi piogge o temporali; tempo anche perturbato al sud con piogge, temporali e colpi di vento. Temperature in calo al sud.



lunedì 16 e martedì 17 aprile: tempo in miglioramento.