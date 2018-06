Meteo a 7 giorni: dai TEMPORALI al CALDO INTENSO

Cosa bolle in pentola per la fine di giugno e i primi giorni di luglio un Italia? Le condizioni latentemente instabili che ci stanno interessando da diversi giorni continueranno almeno fino a giovedì 28 giugno.

Il respiro dell'est non ci abbandonerà subito e sarà in grado di generare altre situazioni temporalesche maggiormente concentrate lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma non solo.

Come vediamo nella mappa relativa alla giornata di giovedì 28 giugno, qualche colpo di tuono si udirà al nord, specie sull'Appennino Ligure, le Alpi occidentali e il Trentino.

Sulle restanti zone avremo un tempo complessivamente buono e con caldo generalmente nella norma.

Venerdì 29 giugno sarà l'ultima giornata in cui le correnti da est si faranno sentire sulla nostra Penisola con qualche temporale sempre più probabile nelle zone interne dell'Italia centro-meridionale.

Da sabato 30 giugno a mercoledi 4 luglio si prevede la rimonta dell'alta pressione africana sul Mediterraneo e l'Italia (seconda mappa). Di conseguenza il tempo si presenterà ovunque buono e con temperature esuberanti specie al centro e al meridione.

Per avere un cambiamento del tempo a partire dalle regioni settentrionali si dovrà attendere giovedì 5 luglio quando una saccatura atlantica proverà ad avvicinarsi alle regioni settentrionali; lasciamo volutamente la parola al Fantameteo per tutti i dettagli del caso.

Sintesi previsionale fino a lunedi 1 luglio

Fino alla giornata di giovedì 28 giugno condizioni latentemente instabili sull'Italia causate dalla persistenza di correnti settentrionali od orientali in Italia: qualche temporale sarà probabile lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, la fascia prealpina, l'Appennino Ligure e le Alpi Marittime. Altrove tempo soleggiato e più caldo.

Venerdì 29 giugno ancora qualche temporale nelle aree interne e sui monti nel pomeriggio, per il resto bel tempo e clima accettabile.

Sabato 30 giugno, domenica 1 e lunedi 2 luglio: stabile, soleggiato e molto caldo in Italia, specie al centro e al meridione-.