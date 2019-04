Meteo a 7 giorni: arriva la PIOGGIA quasi per tutti...

Erano diversi mesi che non si vedeva una previsione di questo tipo in Italia:

Ecco finalmente la pioggia che dovrebbe bagnare a dovere le zone dove il problema della siccità sta diventando molto serio.

Le piogge al nord e su parte del centro (specie il lato tirrenico) si faranno vedere già nella giornata di mercoledi 3 aprile, ma sarà giovedi 4 che la perturbazione darà il meglio di sè in Italia. Oltre alle piogge, arriveranno diffuse nevicate sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale a quote non elevate per il periodo, anzi a tratti anche a quote piuttosto basse, come spesso avviane nella prima decade di aprile.

Il fronte perturbato si sposterà abbastanza lentamente verso levante e nella giornata di venerdi 5 aprile impegnerà le regioni centrali adriatiche e il meridione, prima di uscire dalla scena italiana nella giornata di sabato 6 aprile con le ultime piogge sulla Puglia.

Alla fine della settimana, il disavanzo idrico che sta mettendo sotto torchio molte regioni non verrà ovviamente elminato, ma subirà un certo ridimensionamento specie al nord e sul Tirreno.

A seguire cosa potrebbe succedere? Stando alle mappe imbastite questo pomeriggio dal modello americano, l'alta pressione non dovrebbe tornare di prepotenza sull'Italia come spesso è successo negli ultimi mesi.

Il tempo sull'Italia manterrà caratteristiche instabili anche se non avremo ulteriori passaggi piovosi organizzati; la circolazione resterà comunque depressionaria, come mostra la media degli scenari imbastita questo pomeriggipo dal modello americano per domenica 7 aprile:

E' palese che con una situazione siffatta, il tempo non potrà essere buono sulla nostra Penisola. Gli eventuali rovesci avranno carattere locale ed interesseranno (secondo la corsa attuale) più direttamente il centro e il meridione.

Ecco difatti la mappa delle probabilità di pioggia superiore a 10mm imbastita questo pomeriggio dal modello americano sulla base delle 20 corse alternative del modello medesimo relativa alla giornata di lunedi 8 aprile:

Secondo le mappe attuali, le probabilità di pioggia più elevate (probabilità MEDIA o MEDIO-ALTA) le avremo al centro, sulle Isole e al meridione. Qualche pioggia potrebbe arrivare pure al nord, anche se la probabilità di pioggia per queste zone sembra essere più bassa.

RIASSUMENDO: martedi 2 aprile nubi in aumento al nord e al centro, ma con scarsi fenomeni, al massimo qualche precipitazione sui rilievi nel pomeriggio, situazione invariata altrove.

Mercoledi 3 aprile: peggiora al nord e sul Tirreno con piogge in intensificazione nell'arco della giornata, per il resto ancora tempo asciutto.

Giovedi 4 aprile: maltempo al nord e al centro con piogge, temporali e neve sulle Alpi. Estensione dei fenomeni al sud a fine giornata. Temperature in calo al nord.

Venerdi 5 aprile: instabile sul versante adriatico e al sud con piogge sparse e rovesci, migliora al nord e sul Tirreno; ventoso e fresco.

Sabato 6 aprile: ultime piogge sulla Puglia in attenuazione, per il resto bel tempo.

Tra domenica 7 e lunedi 8 aprile nuova instabilità con rovesci specie al centro e al meridione, temperature in moderato calo.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI