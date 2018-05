VIolenti temporali al nord: grandinata estrema su Legnano, citta' imbiancata

Violenta grandinata colpisce Legnano, in Lombardia. Fiumi di acqua e ghiaccio per le strade.

Come ampiamente previsto, anche oggi i temporali non hanno risparmiato le regioni del nord Italia, oltre che quelle centro-meridionali, risultando parecchio intensi oltre che diffusi.

Fortemente colpito il nord-ovest dove è giunto il nocciolo più fresco della saccatura che da giorni staziona sul Mediterraneo: l'aria molto fresca presente alle medio-alte quote è entrata in contrasto con la calura accumulatasi nei bassi strati nella prima parte della giornata e ciò ha innescato lo sviluppo di estesi e violenti temporali che si sono mossi da nord-est verso sud-ovest, in seno alle correnti fresche orientali, risultando molto intensi tra Lombardia e Piemonte. Fortemente colpiti milanese, pavese, varesotto, vercellese, novarese e verbano.

Una fortissima grandinata si è abbattuta su Legnano, centro abitato del milanese, dove in pochi minuti le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi di acqua e ghiaccio. In alcuni punti si registrano accumuli di grandine superiori ai 10 cm, i quali hanno creato un'atmosfera surreale, quasi come fosse appena terminata una forte nevicata. I danni causati dalla grandine sono notevoli specie alla vegetazione.