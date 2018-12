ULTIMISSIME METEO sul ponte dell'Immacolata (7-8-9 dicembre)

Il ponte dell'Immacolata trascorrerà sotto un tempo complessivamente variabile e ventoso. Farà anche un po' freddo soprattutto nelle giornate di sabato e domenica.

La giornata più stabile del trittico sembra essere venerdì 7 dicembre; come si può notate dalla prima mappa, il tempo sarà bello e mite sulla quasi totalità delle regioni italiane stante la permanenza di una zona anticiclonica.

Nel corso della giornata aumenteranno le nubi al nord con qualche nevicata in Val d'Aosta e locali piovaschi su Liguria e Venezie.

Sabato 8 dicembre una perturbazione attraverserà l'Italia da nord-ovest, portando i massimi effetti nelle zone interne dell'Italia centro-meridionale, sulla Campania, la Calabria e le regioni adriatiche (seconda mappa).

Sull'Appennino centrale si prevedono nevicate tra gli 800 e i 1200 metri, localmente anche a quote inferiori in caso di rovesci intensi. Più aperto il tempo al nord, sull'alto-medio Tirreno e sulle Isole, dove i fenomeni saranno assenti.

Venti forti da nord-ovest e temperature in calo sull'Italia, specie nelle aree interne e adriatiche.

La perturbazione si allontanerà velocemente verso sud-est, ma nella giornata di domenica 9 dicembre un nuovo fronte si approssimerà alle Alpi determinando diffuse nevicate (terza mappa).

Piovaschi sparsi interverranno sulle pianure del nord, specie al nord-ovest, mentre rovesci più convinti si attiveranno nel pomeriggio tra la Corsica e la Toscana, in rapido movimento verso sud-est.

Temperature in ulteriore calo e venti sostenuti ovunque, specie sui litorali di ponente e sulla Sardegna (Maestrale), con mari in condizioni non ottimali.

