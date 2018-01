ULTIMISSIME meteo: il tempo dal 29 gennaio al 4 febbraio in sintesi!

Mentre si sta cercando di capire cosa ne sarà veramente della prima decade di febbraio, vi forniamo l'evoluzione previsionale più probabile sino a domenica 4 febbraio.



La fase iniziale della settimana verrà caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone e dunque da tempo sostanzialmente buono e mite su tutti i settori, salvo la presenza di nebbie sparse e/o di nubi basse sulle pianure del nord, nelle valli del centro e sulla costa ligure.



Tra l'1 ed il 2 febbraio affondo di una saccatura dal nord Europa sin sul Mediterraneo centrale con annesse precipitazioni e moderato calo delle temperature.



Molto incerta già l'evoluzione per il fine settimana 3-4 febbraio: nessun modello al momento è in grado di dare una risposta precisa ed attendibile su quanto accadrà ma l'idea di fondo è che altri vortici depressionari sfiorino l'Italia portandosi poi ad agire lungo i Balcani, a causa di una parziale accelerazione delle correnti da ovest.



IN SINTESI

Da domenica 28 a mercoledì 31 gennaio: tempo abbastanza buono ovunque, salvo residui addensamenti sulle isole maggiori, nubi basse sulla Liguria, velature a tratti sulle Alpi e situazioni nebbiose sulla Valpadana e le valli del centro Italia. Non farà freddo, se non sotto eventuali nebbie.



Tra giovedì 1 a venerdì 2 febbraio: passaggio instabile al nord e al centro con precipitazioni anche temporalesche, nevose su centro est Alpi oltre i 600-700m, così come sul nord Appennino, irregolarmente nuvoloso al sud, piogge in Campania. Temperature in calo.



Sabato 3 febbraio: sul medio Adriatico e sul meridione nuvoloso con rovesci sparsi, nevosi dalle quote collinari; schiarite, ventoso e moderatamente freddo sulle altre regioni. Ulteriore calo termico moderato.



Domenica 4 febbraio: temporaneo miglioramento e notte fredda, poi passaggio a variabilità al nord ma senza conseguenze.