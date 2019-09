TEMPORALI: dove e quando colpiranno?

La sequenza temporalesca parte con la segnalazione dei temporali previsti al nord per la giornata di mercoledì 18 , che si attiveranno dapprima sul Triveneto, per poi dilagare anche verso ovest, ma accanirsi in modo particolare sul Mantovano, sul Polesine, sul Ferrarese e poi sul Bolognese, dove prevediamo anche accumuli notevoli, guardate la mappa delle precipitazioni del modello europeo:

Nel corso della notte su giovedì 19 i fenomeni scivoleranno velocemente a ridosso delle regioni centrali, ma i venti da est che seguiteranno a soffiare sulle pianure del nord, potranno ancora addensare nuvolaglia sul Piemonte, l'ovest della Lombardia e la fascia prealpina in genere, dove ci attendiamo residue precipitazioni.



Al centro i temporali giungeranno abbastanza improvvisi, accompagnati da colpi di vento e locali grandinate, colpendo inizialmente Toscana e Marche, poi anche Umbria, Lazio ed Abruzzo. Guardate la mappa delle precipitazioni del modello europeo:

Nel corso di giovedì 19 nubi e precipitazioni andranno localizzandosi al sud, in particolare tra Campania e Molise, per poi dilagare un po' su tutte le regioni, accompagnati da raffiche di vento e da locali grandinate, oltre che naturalmente da un calo delle temperature, ecco la mappa:

I fenomeni più intensi tra giovedì 19 e la notte su venerdì 20 sono attesi su Puglia e Lucania, mentre il vento da nord-est porterà un po' di nubi ma solo poca pioggia in Sardegna, un temporale dovrebbe invece colpire Palermo.



Nel corso di venerdì 20, pur continuando ad affluire ovunque aria fresca da nord-est, il tempo migliorerà, solo sulla Puglia potrà esserci qualche residuo rovescio.