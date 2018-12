NEVE di domenica 16 al nord: le ultimissime!

Fa freddo al nord e il freddo si accentuerà ancora tra la prossima notte e la giornata di sabato, mentre per domenica è atteso l'arrivo di una perturbazione. Voi sapete che, segnatamente d'inverno, i fronti hanno un'incidenza maggiore se sono accompagnati al suolo dalla presenza di un minimo depressionario.



La posizione del minimo ci dà una chiara indicazione sulla distribuzione dei fenomeni. Naturalmente risulta molto importante anche la disposizione delle correnti in quota. Se sono troppo occidentali, gran parte del nord viene saltato, ma se c'è un minimo di curvatura ciclonica, i fenomeni arrivano eccome.



Nella fattispecie c'è ancora un po' di caos tra i modelli relativamente alla posizione del minimo al suolo: ce ne sono almeno 3 di quelli non trascurabili, che lo prevedono basso, altrettanti a prevederlo in una posizione ideale per determinare precipitazioni più diffuse.



Nel minimo basso infatti la neve cadrebbe solo sulle basse pianure, l'Appennino ligure e l'Emilia, oltre che poi sulle zone interne marchigiane. In caso di minimo alto o più alto invece tutto il nord ne sarebbe interessato in modo assai più democratico.



Come mai allora questa incertezza a meno di due giorni dall'evento? Perché la virata delle correnti da ovest sta risultando faticosa: ne abbiamo una riprova con il minimo depressionario attuale, che doveva comunque influenzare marginalmente anche il nord, invece è volato rapido verso sud.



Tutto questo ci induce ad attendere ancora prima di pubblicare le nostre speciali mappe neve, perché aspettiamo ancora qualche riscontro modellistico.



In ogni caso domenica le temperature per la neve, anche se un po' bagnata, ci sarebbero e in ogni caso tra basso Piemonte, bassa Lombardia, Emilia, Appennino ligure, il fenomeno sembra ormai certo all'85%, il dubbio rimane invece per la media ed alta pianura e semmai per la fascia prealpina, mentre per le Alpi occidentali la neve non mancherà di certo e su quelle centrali il flusso da ovest trasporterà comunque qualche precipitazione nevosa verso est.



Seguite allora gli aggiornamenti pomeridiani!