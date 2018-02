MOLTO FREDDO anche mercoledì mattina! Anche sotto i -25°C sulle Alpi!

Qui a fianco le temperature previste a 1500m per mercoledì 28 febbraio all'alba sull'Italia.



Il picco del freddo, sia come intensità che come estensione, probabilmente lo raggiungeremo nel corso della prossima notte , ma non si scherzerà affatto anche nella notte su mercoledì, poiché è prevista anche un indebolimento dei venti e una certa serenità del cielo che potrà anche favorire un'ulteriore dispersione del calore nello spazio.



Nelle Alpi in alcune zone si potrà scendere anche sotto i -25°C, ma sull'Appennino centrale si arriverà tranquillamente a -15°C e non si scherzerà nemmeno in pianura su gran parte d'Italia, soprattutto al nord ma anche sulla Toscana.



Farà comunque ancora molto freddo sino a Molise e Campania , decisamente meno all'estremo sud e sulle Isole, ove peraltro comincerà lentamente ad attivarsi un respiro di aria mite, che però farà fatica a scalzare tutto il freddo che andrà accumulandosi al settentrione e su diverse zone del centro.



Infatti, nonostante l'arrivo delle nevicate di addolcimento, al nord giovedì le temperature massime difficilmente saliranno al di sopra dello zero.



Di consigli sciocchi di fronte a queste 72 ore di vero inverno che ci restano da vivere di questa stagione 2018 non ci sentiamo di darvene: ci pensa già la tv a farlo in maniera più che esaustiva.