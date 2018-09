MODELLO EUROPEO: anticiclone con temperature ESTIVE dalla prossima settimana, poi...

Una figura di alta pressione ritorna a governare il tempo sul Mediterraneo e lo fa attraverso un vistoso aumento della temperatura pronto a manifestarsi a partire dalla prossima settimana. Senza vie di mezzo, a livello sinottico possiamo confermare che questo sarà probabilmente l'anticiclone più esteso dell'intera estate , il cui unico difetto è quello di arrivare in un periodo dell'anno in cui la durata del giorno sarà in sensibile diminuzione e pertanto le temperature non avranno modo di salire su valori davvero elevati. Se questa figura altopressoria fosse arrivata ad agosto oppure peggio ancora a luglio, state pur tranquilli che gli effetti sarebbero stati ben diversi.



Invece (si fa per dire) dovremo accontentarci di una temperatura che, nel corso della prossima settimana, arriverà a toccare la soglia dei +30°C, con qualche grado in più sarà possibile soltanto nelle zone interne della Sardegna e sull'entroterra dell'Italia centrale. Sarebbe potuto andare molto peggio ma già così farà parlare di sè, almeno per 4/5 giorni le temperature saranno allineate su valori pienamente estivi e potremo lasciare a casa felpe e giacchette anche durante la sera. le temperature saranno decisamente tiepide anche al nord.



Come detto, una figura di alta pressione assai potente ma effimera, sabato 15 e domenica 16 settembre questa figura barica tenderà a perdere colpi piuttosto rapidamente, sotto l'incalzare di una circolazione assai più instabile e fresca di origine oceanica che potrebbe prenderne il posto. Prospettive di tempo instabile nella terza ed ultima decade di settembre? Potrebbe anche essere ma per adesso preferiamo fermarci qui.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it