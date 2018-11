MODELLO EUROPEO: ancora temperature molto miti, precipitazioni in arrivo soprattutto al nord

Addentrandoci nel mese di novembre, il terzo ed ultimo dell'autunno meteorologico, le condizioni atmosferiche saranno ancora influenzate dalla presenza di una circolazione instabile atlantica sull'Europa occidentale. Ad esserne interessate nel prossimo futuro saranno soprattutto le regioni italiane settentrionali attraverso dei nuovi sistemi nuvolosi che riusciranno a coinvolgere questi settori soprattutto nella giornata di venerdì. In seguito lo sprofondamento del corpo nuvoloso verso le regioni di Mezzogiorno, potrebbe riportare delle nuove precipitazioni anche sulle due isole maggiori soprattutto sabato.



Lo sviluppo degli eventi nel periodo successivo pone qualche interrogativo maggiore riguardo quelli che potrebbero essere i reali protagonisti in gioco sull'Europa nella seconda decade di novembre; questa sera il modello europeo mette in luce una maggiore invadenza dell'anticiclone sul Mediterraneo. Se avesse la meglio questa ipotesi, nel prossimo futuro, pur contemplando ancora valori di temperatura superiori alle medie del periodo, il nostro Paese vivrebbe una fase atmosferica senza dubbio più asciutta.



Nel lungo periodo addirittura viene ipotizzato un raffreddamento delle lande est europee ad opera di una circolazione più fredda continentale che giungerebbe sino a ridosso della Penisola Balcanica. Questa ipotesi rimane tuttavia ancora da confermare.



