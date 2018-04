Meteo MAGGIO: il tempo prenderà e manterrà una piega instabile?

Il modello americano, un po' come l'europeo, propone uno scenario barico instabile per la prima metà di maggio .



Naturalmente per i primi giorni del mese la presenza di un canale depressionario in sede mediterranea appare molto evidente e le probabilità di un inizio mese decisamente instabile sull'Italia sono elevate.



Nemmeno nei 10 giorni successivi però si vede la comparsa di un anticiclone stabile sull'insieme del Paese, perché tra il 5 ed il 10 maggio si nota ancora una blanda curvatura ciclonica delle correnti e la stessa identica cosa si prevede per i 5 giorni successivi.



Non possiamo peraltro chiedere di più ad una media degli scenari. Se analizzassimo alcune corse perturbatrici legate all'emissione di stamane noteremmo affondi perturbati ben più evidenti per il periodo in oggetto, segno che la ferita potrebbe anche essere ben più grave rispetto a quanto appare.



Si tratta però di scenari singoli, posti ad una distanza temporale ragguardevole, che induce alla prudenza il previsore.



Resta il fatto che un mese di maggio piovoso statisticamente è assolutamente probabile , che quando il tempo cambia registro barico, solitamente lo mantiene per un periodo più o meno lungo.



In conclusione il team di MeteoLive ritiene che dall'inizio alla metà di maggio sia piuttosto probabile, anche se non del tutto certo, un periodo di tempo instabile , a tratti perturbato, su gran parte del Paese, con temperature che tenderanno ad allinearsi con le medie del periodo.