MALTEMPO: nuove PIOGGE in arrivo tra mercoledi 10 e giovedi 11 aprile

La pioggia ci accompagnerà a fasi alterne anche durante la prossima settimana; una buona notizia per i nostri terreni, le falde acquifere e soprattutto per gli agricoltori che potranno godere di altra acqua dal cielo.

Sulle Alpi ovviamente sarà tutta neve; non pensiamo soltanto agli sciatori, ma alle riserve idriche che la neve porta, oltre a donare linfa vitale ai nostri ghiacciai; insomma, per la stabilità e il caldo ci sarà tempo...

Dopo la perturbazione che attraverserà l'Italia nelle prossime 24-36 ore, altre ne arriveranno. La prossima è attesa tra le giornate di mercoledi 10 e giovedi 11 aprile.

La sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per l'intera giornata di mercoledi 10 aprile, pone valori precipitativi interessanti soprattutto al nord:

Guardate che bella piovuta si prevede sulle pianure dell'Italia settentrionale! Sulle Alpi sarà ovviamente neve, a quote non troppo elevate per la stagione. Le piogge interesseranno anche le altre regioni, in misura più o meno abbondante. Potrebbero essere escluse solo le estreme regioni meridionali a parte della Sicilia.

Nella giornata di giovedi 11 aprile, la perturbazione si sposterà verso levante...

I rovesci più intensi si concentreranno tra la Campania, la Calabria Tirrenica e il nord-ovest della Sicilia. Pioverà comunque su tutta l'Italia in maniera più o meno abbondante a seconda delle zone; sulle Alpi e le vette dell'Appennino arriveranno ulteriori imbiancate.

Le temperature, stante la copertura nuvolosa e le piogge, si manterranno su valori abbastanza freschi.

